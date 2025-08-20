Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що говорити про участь латвійських військових у миротворчій місії в Україні можна буде, коли стане зрозуміло, які гарантії безпеки буде надано, та яку роль у цьому відіграватимуть європейські держави.

Його заяву наводить Delfi.

"Якщо буде мирний договір або мирна угода з гарантіями безпеки, то розмова піде і про потенційну присутність країн Європи та країн-учасниць НАТО у гарантуванні цього мирного договору", — сказав Рінкевичс.

Президент Латвії зауважив, що насамперед "потрібно укласти мирний договір і зрозуміти, які основні елементи цієї угоди, якими будуть гарантії безпеки, якою буде роль кожної країни".

Говорячи про можливе відряджання латвійських військовослужбовців в Україну у межах гарантування цього мирного договору, він відмітив, що "в Латвії це рішення приймає Сейм, а до цього обговорює уряд і Рада з національної безпеки".

"Але, щоб говорити про все це (відправлення миротворців — ред.), потрібно знати чітко всі деталі. Зараз цього немає. Наскільки я знаю, над цим зараз працюють представники Збройних сил країн-учасниць "коаліції охочих", — зазначив Рінкевичс.

17 серпня співголови "коаліції охочих" — президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр Великої Британії Кір Стармер — за підсумками онлайн-конференції лідерів держав цього об'єднання у Брюсселі висловили готовність розгорнути власні сили підтримки після припинення бойових дій в Україні.

Як повідомляли в офісі Стармера, "коаліція охочих" найближчими днями проведе зустрічі з американськими колегами для посилення планів безпеки та підготовки до розгортання сил підтримки у разі припинення бойових дій в Україні.

Що відомо про зустріч Трампа й Зеленського 18 серпня

18 серпня відбувся саміт між президентом США Трампом та президентом України Зеленським. Український лідер назвав відкриту двосторонню зустріч "успішною". За його словами, це була найкраща їхня розмова. Він також наголосив, що "чутливі питання" щодо обміну територій можуть бути обговорені лише під час тристоронньої зустрічі за участі лідерів України, США та РФ.

Зеленський і Трамп обговорили гарантії безпеки для України й тристоронній формат переговорів з Путіним. Крім того, йшлося про ситуацію на полі бою та питання зброї. Український лідер зазначив, що фінансування переозброєння армії, зокрема у сфері протиповітряної оборони, стане ключовим елементом майбутніх гарантій безпеки.

Разом із Зеленським до Вашингтона прибули канцлер ФРН Фрідріх Мерц, італійська прем’єрка Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб, президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і генсек НАТО Марк Рютте. Вони приєдналися до переговорів в Овальному кабінеті.

Трамп заявив, що під час зустрічі з Зеленським та європейськими лідерами обговорили гарантії безпеки для України, які будуть надані партнерами у координації зі США.

Після переговорів президент США зателефонував очільнику Росії та заявив про підготовку зустрічі між Зеленським та Путіним. За його словами, після цього може бути тристороння зустріч за участі лідерів США, Росії та України.