PlayCity і Meta заблокували ще 7 акаунтів блогерів в Instagram за рекламу казино

Держагентство PlayCity та американська компанія Meta заблокували ще сім Instagram-акаунтів за рекламу онлайн-казино.

Про це повідомила пресслужба PlayCity.

"Цього разу незаконну рекламу зафіксували на новинних акаунтах, в інфлюенсерів-тисячників, а також у Сімбочки — блогерки з мільйонною аудиторією", — розповіли у держагентстві.

Там пояснили, що на всіх цих акаунтах систематично рекламували казино у Stories — показували "легкі виграші" й залишали активні посилання, що є прямим порушенням закону.

У відомстві нагадали правила, за якими в Україні можна рекламувати азартні ігри:

реклама можлива лише на вичерпному переліку рекламних майданчиків, зокрема у нічному ефірі телебачення, на сайтах і в застосунках організаторів азартних ігор, у спеціалізованих виданнях для повнолітньої аудиторії тощо;

контент має бути позначений як 21+;

рекламувати можна лише легальні ліцензовані бренди;

заборонено показувати неповнолітніх, військових, волонтерів, медиків, бонуси, заклики до гри, обіцянки легкого заробітку, приховану рекламу брендів та відомих людей, крім спортсменів

мінімум 15% повідомлення має містити попередження про ігрову залежність.

На початку серпня PlayCity і Meta також заблокували сім Instagram-акаунтів за рекламу онлайн-казино.

Ліквідація КРАІЛ та створення PlayCity

4 грудня 2024 року Верховна рада ухвалила закон №9256д про посилення контролю на гральному ринку, який зокрема передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

4 січня 2025 року президент Володимир Зеленський підписав його.

21 березня уряд створив державне агентство PlayCity на заміну КРАІЛ, яке контролюватиме Мінцифра.

25 березня Кабмін ухвалив рішення про ліквідацію КРАІЛ, а її повноваження передав PlayCity, яке очолив Геннадій Новіков. До цього він обіймав посаду заступника керівника апарату КРАІЛ.

Як стверджують у Мінцифри, на попередній посаді Новіков налагодив процес блокування нелегальних онлайн-казино. Лише за 2024 рік заблокували понад 4 500 таких сайтів. Також він сприяв проведенню перевірок організаторів азартних ігор на дотримання законодавства, у результаті чого зібрано майже 18 млн грн штрафів.

2 червня PlayCity офіційно розпочало свою роботу.