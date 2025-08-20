Президент США Дональд Трамп заявив, що може надати повітряну підтримку Україні та попросив прем'єра Угорщини Віктора Орбана зняти вето на переговори про вступ України до ЄС; за даними Bloomberg, близько 10 країн готові направити свої війська в Україну; більшість українських біженців у Польщі, за даними опитування, не повернуться, адже "добре інтегровані" в ринок праці: Суспільне зібрало головні новини ранку 20 серпня.

1. Трамп: США не введуть війська в Україну, але можуть надати авіапідтримку

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські війська не будуть розміщені в Україні, однак Вашингтон готовий розглянути варіант повітряної підтримки в межах потенційної мирної угоди.

Про це він сказав в інтерв’ю Fox News. У Білому домі підтвердили, що авіапідтримка є "можливим варіантом", але подробиць поки що немає.

Тим часом за даними Sky News, триває підготовка до можливого саміту Зеленського та Путіна, який може відбутися до кінця серпня. Найбільш імовірним майданчиком називають Женеву.

Європейські партнери наполягають на визначенні гарантій безпеки для Києва перед зустріччю.

Контекст: 18 серпня Зеленський і Трамп обговорили гарантії безпеки для України й тристоронній формат переговорів з Путіним.

2. Bloomberg: близько 10 країн готові відправити війська до України

Близько десяти європейських країн готові направити свої війська в Україну в межах пакету гарантій безпеки, пише Bloomberg.

План передбачає участь британських і французьких військових у складі багатонаціональних сил, які розмістять в Україні в рамках можливої мирної угоди, але не на передовій.

За словами президента Європейської ради Антоніу Кошти, умови гарантій можуть бути узгоджені вже цього тижня.

У США підтвердили, що Дональд Трамп підтримує створення пакету гарантій, однак американські війська не братимуть участі. Вашингтон може допомогти координацією, розвідкою та засобами ППО.

Кремль заперечив ідею розміщення військ НАТО в Україні, наполягаючи на поступках щодо східних територій.

3. Трамп закликав Орбана розблокувати переговори про членство України в ЄС

Президент США Дональд Трамп 18 серпня провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, у якій попросив його перестати блокувати відкриття переговорів щодо вступу України до Євросоюзу, повідомляє Bloomberg.

За даними видання, до дзвінка Трампа підштовхнули європейські лідери, які напередодні зустрічалися з ним у Білому домі для обговорення шляхів завершення війни.

Під час розмови Орбан запропонував Будапешт як можливе місце для зустрічі президентів України та Росії. У Білому домі не підтвердили, чи розглядається ця локація.

Чому це важливо: Водночас 19 серпня Орбан заявив у соцмережі X, що членство України в ЄС не може бути пов’язане з гарантіями безпеки, і наголосив, що Угорщина підтримує продовження переговорного процесу між Трампом і Путіним.

4. Fitch: більшість українських біженців залишаться в Польщі навіть після припинення вогню

Більшість українських біженців у Польщі, ймовірно, не повернуться додому навіть у разі угоди про припинення вогню з Росією, оскільки вони вже добре інтегровані в польський ринок праці. Про це заявили в агентстві Fitch Ratings, пише Reuters.

Аналітик Fitch Мілан Трайкович наголосив, що українці стимулювали зростання економіки Польщі та сприятимуть цьому надалі. Нині в країні перебуває близько 1 млн біженців з України.

Fitch прогнозує зростання економіки Польщі на рівні 3% у 2025–2026 роках і 3,1% у 2027 році. Водночас аналітики відзначають суттєвий дефіцит бюджету країни, який торік становив 6,6% ВВП.