Міністри закордонних справ країн Північної Європи та Канади закликали до забезпечення справедливого миру в Україні, посилення тиску на військову економіку Росії та повернення незаконно викрадених українських дітей.

Про це йдеться у спільній заяві, опублікованій на сайті МЗС Фінляндії.

Глави МЗС привітали спільні зусилля Сполучених Штатів, України та Європи, спрямовані на припинення вбивств, завершення повномасштабної війни та досягнення справедливого і міцного миру.

"Ми вітаємо заявлене зобов'язання Сполучених Штатів забезпечити разом з Європою та Канадою гарантії безпеки для України. Країни Північної Європи та Канада готові відігравати активну роль в об'єднанні зусиль Коаліції охочих з зусиллями Сполучених Штатів для забезпечення сили та надійності цих гарантій безпеки. Не повинно бути жодних обмежень для Збройних сил України чи її співпраці з третіми країнами", — йдеться у заяві.

Посадовці наголосили, що мир в Україні "не може бути досягнутий без участі України" та підтвердили готовність "підтримувати роботу з припинення бойових дій та прямі переговори між президентами України та Росії".

"Повага до суверенітету України має життєво важливе значення. Росія не має права вето на шлях України до ЄС і НАТО. Тільки Україна може приймати рішення щодо своєї території. Ми підтверджуємо принцип, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою", — йдеться у повідомленні.

Також глави МЗС пообіцяли подальшу підтримку Україні, оскільки її "безпека є невід'ємною частиною європейської, євроатлантичної та глобальної безпеки".

"Ми продовжимо нашу рішучу підтримку Україні. Наша підтримка буде заснована на потребах України та наших сильних сторонах та можливостях. Значна та добре скоординована військова допомога Україні залишається стратегічним пріоритетом", — йдеться у заяві.

Крім того, вони пообіцяли посилювати тиск на військову економіку Росії, зокрема через запровадження нових санкцій, зазначивши, що "Росія становить довгострокову загрозу європейській безпеці".

Також міністри закликали Росію негайно повернути незаконно викрадених українських дітей.

Глава МЗС України Андрій Сибіга подякував північним союзникам і Канаді за їхню сильну спільну заяву.

"Чітка позиція щодо необхідності припинення вбивств та досягнення тривалого миру. Чіткий заклик до повернення українських дітей. Чітка позиція щодо подальшого тиску на агресора та посилення підтримки України", — написав Сибіга.