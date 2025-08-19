Зеленський: Україна готова до будь-яких форматів переговорів на рівні лідерів

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до будь-яких форматів переговорів, зокрема до проведення двосторонньої зустрічі з Росією на рівні лідерів.

Про це Зеленський сказав під час спілкування з журналістами у Вашингтоні, повідомляє пресслужба глави держави.

“Ми готові до будь-яких форматів на рівні лідерів, тому що тільки на рівні лідерів ми можемо вирішити всі ті складні, болючі питання. Принаймні для нас вони важливі й болючі. Тому я підтвердив – і мене підтримали всі європейські лідери, – що ми готові до двосторонньої зустрічі з Володимиром Путіним і після цього розраховуємо на тристоронню зустріч”, — сказав Зеленський.

Він додав, що обговорив із президентом США Дональдом Трампом те, що всі сторони повинні продемонструвати бажання закінчити війну. Зокрема, таким кроком є дипломатична зустріч на рівні лідерів. Якщо російська сторона цього не зробить, Україна проситиме США діяти відповідно.

Глава держави також зазначив, що після спільної координаційної зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, лідерами країн Європи, ЄС і НАТО Трамп зателефонував Володимиру Путіну, щоб обговорити дипломатичні кроки. Зокрема, він запропонував провести тристоронню зустріч на рівні лідерів України, США та Росії.

Пізніше глави держав та урядів зібралися в Овальному кабінеті, щоб обговорити підсумки цієї телефонної розмови. Трамп повідомив, що російська сторона запропонувала спершу провести двосторонню зустріч з Україною, а потім – тристоронню за участю США.

Що відомо про зустріч Трампа та Зеленського

18 серпня відбувся саміт між президентом США Трампом та президентом України Зеленським. Український лідер назвав відкриту двосторонню зустріч успішною. За його словами, це була найкраща їхня розмова. Він також підкреслив, що "чутливі питання" щодо обміну територій можуть бути обговорені лише під час тристоронньої зустрічі за участі лідерів України, США та РФ.

Зеленський та Трамп обговорили гарантії безпеки для України й тристоронній формат переговорів з Путіним. Крім того, йшлося про ситуацію на полі бою та питання зброї. Український лідер зазначив, що фінансування переозброєння армії, зокрема у сфері протиповітряної оборони, стане ключовим елементом майбутніх гарантій безпеки.

Разом із Зеленським до Вашингтона прибули канцлер ФРН Фрідріх Мерц, італійська прем’єрка Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб, президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і генсек НАТО Марк Рютте. Вони приєдналися до переговорів в Овальному кабінеті.

Трамп заявив, що під час зустрічі з Зеленським та європейськими лідерами було обговорено гарантії безпеки для України, які будуть надані партнерами у координації зі США.

Після переговорів президент США зателефонував очільнику Росії та заявив про підготовку зустрічі між Зеленським та Путіним. За його словами, після цього буде тристороння зустріч за участі лідерів США, Росії та України.