Ексочільниця американського посольства в Україні Бріджит Брінк заявила, що однією з причин її відставки з посади стала сварка між президентами США та України Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським під час зустрічі у Білому домі у лютому цьогоріч.

Про це дипломатка написала у соцмережі Х.

Вона назвала ту їхню "катастрофою" і "однією з причин, чому я пішла у відставку з посади посла США в Україні".

Незадовго до ще однієї зустрічі американського та українського лідерів вона закликала "підтримувати демократії та протистояти диктаторам".

Також Брінк розкритикувала очільника Білого дому за те, що той обіцяв припинити війну РФ проти України у перший день свого президентства, "але з початку роботи адміністрації Трампа Путін ескалював війну".

Дипломатка вважає, що Вашингтон має наполягати на негайному припиненні вогню, посилювати антиросійські санкції та конфіскувати заморожені активи РФ для закупівлі американської зброї.

"Але коли політика адміністрації Трампа суперечить нашим цінностям і інтересам, я завжди буду висловлювати свою думку і боротися за те, що є правильним", — додала вона.

10 квітня Брінк подала у відставку з посади посолки США в Україні. У травні вона заявляла, що прийняла таке рішення через "моральний обовʼязок" і "неможливість добросовісно виконувати державну політику" Трампа, зокрема через його тиск на Україну, а не на РФ.

Зустріч Зеленського і Трампа 28 лютого

Зеленський 28 лютого прибув до Білого дому у Вашингтоні та зустрівся з Трампом. Сторони мали підписати міжурядову угоду про корисні копалини.

Раніше українська і американська сторони повідомили, що документ вже погоджений. Ця угода — рамкова.

Під час зустрічі президентів України та США між ними сталася суперечка.

Американський віцепрезидент Джей Ді Венс заявив, що США намагаються вести "дипломатичне завершення" російсько-української війни, на що Зеленський відповів, що лідер РФ Володимир Путін неодноразово порушував угоди та режим припинення вогню. Своєю чергою Трамп заявив, що "Путін міг порушувати умови з Бушем, Байденом, Обамою, але не зі мною", а Україна не може мати позицію сили без США.

Потім американський лідер заявив, що або Київ підписує угоду з Вашингтоном про рідкісноземельні копалини, або "ви будете воювати самі". Після завершення зустрічі в присутності преси Зеленський достроково залишив Білій дім.