18 серпня — 1272-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час:
- Канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що наступні кроки у врегулюванні російсько-української війни будуть складнішими і наступна зустріч має відбутися під час припинення вогню. Його думку підтримали й інші європейські лідери.
- За підсумками зустрічі із Зеленським, Трамп заявив, що Сполучені Штати не підтримують вступ України до НАТО, проте готові надати Києву "чіткі гарантії безпеки". Зеленський сказав, що Україна готова до тристоронніх зустрічей та до проведення виборів, однак для цього необхідно забезпечити безпеку громадян. Суспільне зібрало головні заяви обох президентів тут.
- Володимир Зеленський прибув до Білого дому де його зустрів Дональд Трамп. Перед цим український президент зустрівся зі спецпредставником з питань України Кітом Келлогом та провів підготовчу зустріч з європейськими лідерами.
- У Харкові через нічний обстріл будинку кількість постраждалих зросла до 24 людей. Наразі відомо про сімох загиблих, серед яких 16-річний хлопець та однорічна дитина.
У Білому домі завершилася зустріч президентів США й України та європейських лідерів
Зустріч президента України Володимира Зеленського та американського лідера Дональда Трампа з європейськими лідерами у Білому домі завершилася, повідомили джерела Суспільного.
Однак лідери залишаються у Білому домі для продовження переговорів, можливо, у іншому форматі, сказав Суспільному речник Зеленського Никфоров.
У Сумах пролунав звук вибуху
У Сумах було чутно звук вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного.
У Харкові знайшли ще одного загиблого внаслідок російського удару по місту
На місці влучання у Харкові знайшли тіло ще одного загиблого, повідомив міський голова Терехов. Так кількість загиблих зросла до шести.
Сили оборони України "зрізали" виступ російських військ — речник ОСУВ "Дніпро"
Про це в етері "КИЇВ 24" розповів речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Дніпро" Віктор Трегубов.
За його словами, російські війська здійснили просування в напрямку Добропілля, скориставшись чисельною перевагою піхоти над українськими підрозділами. Наразі цей виступ українські сили ліквідували, а залишки російських формувань зачищають.
"Війська РФ дуже захопилися походом у бік Добропілля. Ось ці інфільтрації з подальшим накопиченням в бік Добропілля виявилися не надто вдалими. Виступ був "зрізаний". А їхні рештки зачищаються. Тому в цій частині напряму тенденції оптимістичні. РФ намагається розвивати наступ в бік Костянтинівки. Те, що відбувалося у напрямку Добропілля – це результат саме того, що росіяни мають перевагу в особовому складі. Вони не проривали там українських позицій. Вони просто проходили українські позиції, втрачаючи значну кількість своєї піхоти", — каже Трегубов.
На Лиманському напрямку російські війська почали більше використовувати дрони, зокрема на оптоволокні
На Лиманському напрямку російські війська почали більше використовувати дронів. Вони застосовують БпЛА типу "Молнія", в тому числі на лінії розмежування.
Про це в етері "Суспільне.Студія" розповів начальник відділу комунікації 3 штурмової бригади з позивним "Акробат".
"Тримаємо оборону й знищуємо особовий склад ворога та його техніку. З боку російських військ можна спостерігати те, що можна спостерігати унеможливлення просування саме піхотою, піхотою на техніці, вони дедалі більше починають використовувати ще збільшену кількість дронів, в тому числі дронів на оптоволокні, ми спостерігаємо певне підвищення кількості застосування. Дрони типу "Молнія", які здебільшого застосовувалися для ураження логістики більш глибоких ударів, то зараз вони використовуються армією РФ, в тому числі на лінії розмежування, що доволі нетипово", — каже начальник відділу комунікації 3 штурмової бригади з позивним "Акробат".
За його словами, ці російські дрони українські війська знищують.
У Білому домі розпочалася зустріч в розширеному форматі за участі президентів США й України та європейських лідерів
У Білому домі розпочалася зустріч в розширеному форматі за участі президентів США й України, а також європейських лідерів, які прибули до Вашингтона для обговорення шляхів завершення війни в Україні.
РФ атакувала дронами громаду на Сумщині
18 серпня після 17:00 Сумську громаду атакували п’ять російських дронів.
За інформацією обласної військової адміністрації, три з них влучили в цивільну інфраструктуру, два дрони були збиті силами ППО.
Внаслідок ударів значних пошкоджень не зафіксували. Поранених немає.
Один з російських дронів вдарив поблизу одного з торгівельних центрів Сум, повідомили кореспонденти Суспільного з місця події.
Трамп заявив, що подзвонить Путіну після зустрічі з Зеленським
Про це Трамп заявив наприкінці брифінгу із Зеленським в Овальному кабінеті Білого дому 18 серпня.
"Він [Путін] чекає мого дзвінка, коли ми закінчимо цю зустріч", — сказав Трамп.
Трамп: Ми можемо укласти угоду, де ми працюємо над мирною угодою, поки вони воюють
Про це заявив Дональд Трамп у відповідь на питання журналіста щодо попередньої заяви американського президента про можливі "серйозні наслідки", якщо Росія не погодиться на 30-денне припинення вогню.
"Знаєте, якщо ви подивитеся на шість угод, які я уклав цього року, вони всі були у стані війни. Я не укладав жодних угод про припинення вогню. І я знаю, що це може бути добре, але я також можу зрозуміти стратегічно, чому, ну, одна країна чи інша не хотіла б цього. У вас є припинення вогню, і вони відбудовуються, і відбудовуються, і відбудовуються. І, знаєте, можливо, вони цього не хочуть. Але якщо подивитися на шість угод, які ми уклали про мир і, знаєте, довгострокові, тривалі війни, я не уклав жодних угод про припинення вогню", – наголосив Трамп.
Утім, він додав, що йому подобається концепція припинення вогню.
"Але ми можемо укласти угоду, де ми працюємо над мирною угодою, поки вони воюють. Вони повинні воювати. Я хотів би, щоб вони могли зупинитися. Я б хотів, щоб вони зупинилися. Але стратегічно це може бути невигідним для однієї чи іншої сторони. Але всі ці угоди я уклав навіть без згадки слова про припинення вогню".
Зеленський: Ми відкриті для виборів
"Відкритий для виборів, так. Ми маємо забезпечити безпеку в цих обставинах. І трохи, нам потрібно попрацювати в парламенті, бо під час війни не можна проводити вибори. Але ми можемо забезпечити безпеку. Нам потрібно, як би це сказати, нам потрібна правда. Так, всюди, на полі бою, в небі, в морі. Так, щоб люди могли проводити демократичні, відкриті, законні вибори", – наголосив Володимир Зеленський під час зустрічі з Трампом.
Трамп – про можливі територіальні поступки: У нас буде міцний мир
Про це американський президент заявив під час зустрічі із Володимиром Зеленським відповідаючи на питання журналіста, чи вважає Трамп, що для України та Росії буде справедливо досягти міцного та тривалого миру, якщо Україна поступиться своїми територіями.
"У нас буде міцний мир. Просто щоб відповісти на першу частину вашого запитання, у нас буде міцний мир. Я сподіваюся, що це буде негайно. Я сподіваюся, що це не доведеться тривати. І я думаю, що люди в усьому світі будуть дуже раді, коли про це оголосять".
Зеленський передав Меланії Трамп листа із подякою від першої леді України
Зеленський сказав, що у листі перша леді України Олена Зеленська дякує першій леді США Меланії Трамп за її лист до Володимира Путіна про майбутнє дітей.
Зеленський: Ми готові до тристоронніх зустрічей
Про це президент України заявив під час зустрічі.
"Ви знаєте, що ми щодня живемо під ударами. Ви знаєте, сьогодні було багато атак і багато поранених, і загинула дитина, маленька, півторарічна. Отже, ми маємо зупинити цю війну, щоб зупинити Росію, і нам потрібна підтримка американських та європейських партнерів. Ми зробимо все можливе для цього. Я думаю, ми показали, що ми сильний народ, і ми підтримали ідею Сполучених Штатів про особисту допомогу президента Трампа, щоб зупинити цю війну і знайти дипломатичний шлях до її закінчення. І ми готові до тристоронніх переговорів, як сказав президент. Це хороший сигнал про тристоронні переговори", – наголосив Володимир Зеленський.
Трамп зустрів Зеленського в Білому Домі
Про це передає кореспондентка Суспільного із Вашингтона.
Відомо, що українська делегація також вже прибула до Білого дому. До її складу увійшли:
- керівник Офісу президента Андрій Єрмак;
- секретар РНБО Рустем Умєров;
- посолка України у США Оксана Маркарова;
- заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця;
- заступник керівника ОП Павло Паліса.
Мелоні: Немає простих рішень, коли ми говоримо про припинення війни та побудову миру
Про це заявила премʼєр-міністерка Італії Джорджа Мелоні у Вашингтоні.
"Я вважаю, що це важливий день після 3,5 років з Росією, яка не подавала жодних ознак діалогу, хоча й вимагала капітуляції Києва. Нарешті відкривається вікно для активізації діалогу. Ми опинилися в такій ситуації, тому що ситуація на полі бою зайшла в глухий кут, і нам потрібно пам'ятати про це. Ситуація на полі бою була побудована завдяки мужності українців, а також завдяки єдиній підтримці Заходу країни, що зазнала нападу. Нам потрібно пам'ятати про це, тому що єдність Заходу, на мою думку, є інструментом, який ми маємо для побудови миру та гарантування справедливості. Очевидно, що Італія є частиною цього процесу, як і протягом останніх 3,5 років", – наголосила Мелоні.
Вона зазначила, що італійську сторону запросили долучитися до перемовин з Трампом через внесок у дипломатичні зусилля.
"Ми раді, що основою для гарантій безпеки є італійська пропозиція: створити ефективні гарантії безпеки, натхненні статтею 5 Вашингтонського договору НАТО. Очевидно, нам потрібно над цим працювати». Те, що ми матимемо сьогодні, буде важливим. Немає простих рішень, коли ми говоримо про припинення війни та побудову миру. Я думаю, що нам потрібно дослідити цілком можливі рішення для гарантування миру та справедливості, для гарантування миру для наших народів, і Італія вже кілька місяців повністю сприяє цьому, надаючи ідеї та пропозиції".
Зеленський зустрівся з європейськими лідерами перед перемовинами з Трампом
"Наша основна мета – надійний і тривалий мир для України та всієї Європи. І важливо, щоб динаміка всіх наших зустрічей дала саме такий результат. Розуміємо, що від Путіна не варто чекати, що він сам відмовиться від агресії та від нових загарбницьких спроб. Тому тиск повинен працювати, і це має бути саме спільний тиск – США та Європи, всіх у світі, хто поважає право жити та міжнародний порядок", – повідомив Володимир Зеленський у Telegram.
Український президент разом із лідерами Фінляндії, Великої Британії, Італії, Європейської комісії та Генсеком НАТО скоординував позиції перед зустріччю з Трампом.
Шмигаль заявив, що різкого скорочення чисельності ЗСУ після закінчення війни не буде
Про це міністр оборони Денис Шмигаль сказав під час презентації програми дій уряду 18 серпня.
"Вона (українська армія — ред.) не буде різко зменшуватися після завершення цієї війни. Це буде дуже плавний і прорахований процес, і він буде не швидким, він буде плавним", — сказав міністр.
У цьому контексті Шмигаль наголосив, що забезпечені й вишколені Сили безпеки та оборони є "найкращою гарантією безпеки" для України.
"Після завершення цієї війни, Росія ще дуже довгий і тривалий час, можливо, завжди буде залишатися екзистенційною загрозою для України. Відповідно, найкращою нашою гарантією безпеки є наші ЗСУ", — додав очільник Міноборони.
Російська армія била по Нікопольщині та Синельниківщині: сталися пожежі
Впродовж дня війська РФ атакували Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровщини. Сталися пожежі, які надзвичайники загасили.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Нікопольщину атакували FPV-дронами та артилерією. Били по Нікополю, Марганецькій і Покровській громадах. Зайнявся приватний будинок та вантажівка — пожежі ліквідували. Ще одна оселя і господарська споруда — побиті.
По Межівській і Покровській громадах, що на Синельниківщині, російська армія поцілила безпілотниками. Пошкоджене сільськогосподарське підприємство. Горіли автомобіль та ліс. Вогонь приборкали.
В Україні запустили виробництво далекобійної ракети "Фламінго"
Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.
"Учора всі побачили, в принципі, ключові подробиці. Це потужна зброя. Далекобійна, дуже потужна. І вона є. Це подробиці, а решту дізнаємося, коли прийде належний момент", – заявив Шмигаль.
Раніше фото ракети опублікувала агенція Associated Press.
Армія РФ атакувала пожежну частину у Костянтинівці — поранені двоє рятувальників
Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України у Донецькій області.
"Сьогодні російські війська завдали удару по місту Костянтинівка Краматорського району. Внаслідок обстрілу пошкоджена будівля пожежно-рятувальної частини", — йдеться у повідомленні пресслужби рятувальників.
В ДСНС зазначили, що рятувальники продовжують виконувати свою роботу.
У Сумах чутно вибух, повідомили кореспонденти Суспільного.
Російські війська обстріляли Добропілля та Костянтинівку — четверо загиблих та семеро поранених
18 серпня російські війська обстріляли міста Добропілля та Костянтинівка Донецької області. По Добропіллю армія РФ застосувала фугасну авіабомбу з універсальним модулем планерування і корекції по Костянтинівці — реактивну систему залпового вогню "Смерч".
Про це 18 серпня у Facebook повідомила Донецька обласна прокуратура.
"Армія РФ завдала удару по Добропіллю, скинувши "ФАБ-250" з модулем УМПК. Внаслідок атаки на вулиці загинула жінка. Також дістали поранення троє чоловіків 26, 31 й 74 років. У них мінно-вибухові травми, переломи й осколкове поранення", — написала пресслужба обласної прокуратури.
Крім того, у прокуратурі регіону розповіли, що російська армія атакувала Костянтинівку. п'ятьма ракетами РСЗВ "Смерч".
"Загинули двоє цивільних. Ще четверо місцевих жителів отримали уламкові поранення, мінно-вибухові травми і рвану рану. Стан деяких з них лікарі оцінюють як середньої тяжкості та важкий. В той самий час російські війська обстріляли населений пункт з артилерії. Загинув 74-річний пенсіонер", — йдеться у прокуратурі області.
В епіцентрах вибухів пошкоджено багатоквартирні й приватні будинки, заклад харчування, магазин, пише облпрокуратура.
У прокуратурі розповіли, що правоохоронці відкрили справу за ч. 2 ст. 438 КК України — воєнний злочин.
Дрони атакували нафтоперекачувальну станцію "Нікольскоє" в Тамбовській області РФ
Сили безпілотних систем в ніч на 18 серпня уразили нафтоперекачувальну станцію "Нікольскоє" в Тамбовській області Росії. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
За інформацією військових, на станції спалахнула пожежа. Перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба" повністю зупинили.
Нафтоперекачувальна станція "Нікольскоє" є частиною економічної інфраструктури РФ та залучена у забезпеченні окупаційних військ.
"Це призводить до втрат": Сирський визнав, що іноді отримує неправдиві доповіді з фронту
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський визнав, що іноді отримує неправдиві доповіді з фронту. За його словами, це призводить до втрат з боку українського війська.
Про це генерал сказав інтерв’ю "РБК-Україна".
"На жаль, дійсно, є випадки, коли безпосередньо з місць бойових дій надається неправдива інформація про стан та положення окремих підрозділів. Це призводить, по-перше, до загрози для військових з інших підрозділів, які ведуть бойові дії чи тримають оборону поруч. Бо коли ти думаєш, що праворуч чи ліворуч є сусід, а його там насправді немає, там може раптово з'явитись ворог. І це призводить до втрат", — сказав головком.
Він також розповів, що аби уникати таких ситуацій, військовослужбовці отримують інформацію з багатьох джерел.
"Тому, щоб мати об'єктивну інформацію, ми отримуємо її з багатьох джерел. Ось, наприклад, мені прийшло оновлення від DeepState. Ми використовуємо всі види джерел інформації для об’єктивності, зокрема й DeepState. Я не хочу сказати, що це "остання інстанція" в отриманні реалістичної інформації, бо він теж припускається помилок. Але це джерело інформації, яке часто допомагає отримати дані про загрозу втрати позиції", — сказав Сирський.
За його словами, для отримання об’єктивної інформації ЗСУ також користуються даними від партнерів та інших джерел розвідки. Водночас головком відзначив Сили безпілотних систем, які, за твердженням Сирського, надають "багато інформації".
"Вони з повітря повністю контролюють весь передній край і мають інформацію про наявність військовослужбовців на позиціях. Тобто саме отримуючи інформацію з багатьох джерел, ми добиваємося її об’єктивності", — додав генерал.
Зеленський зустрічається зі спецпредставником США Келлогом — джерела
Президент України Володимир Зеленський проводить зустріч зі спеціальним представником США з питань України Кітом Келлогом. Про це Суспільному повідомили джерела.
Зустріч відбувається у ці хвилини. Подробиці переговорів поки що невідомі. Згодом планується зустріч Зеленського із європейськими чиновниками перед зустріччю із Трампом. Проте, за словами нашого співрозмовника, вони відбуватимуться окремо, а не з усіма разом.
Кабмін готує постанову про виїзд чоловіків віком до 22 років за кордон — Свириденко
До кінця тижня Кабінет міністрів України може ухвалити постанову, яка дозволить виїзд за кордон чоловікам віком до 22 років. Про це в коментарі Суспільному сказала премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.
Вона уточнила, що рішення ухвалюватиметься на рівні Кабміну і не потребує змін до законодавства. За її словами, напрацювання документа вже триває, і цього тижня уряд планує його фіналізувати.
"Це буде постанова Кабміну, яка нині напрацьовується. Це рішення, яке не потребує законодавчих змін, тому це буде на рівні Кабміну", — сказала вона, не уточнюючи подробиць тексту документа.
За рік вертольоти ЗСУ збили понад 3200 "шахедів" — Сирський
Гелікоптери, які мають кулеметне озброєння, з серпня минулого року по серпень цього року вони збили понад 3200 дронів типу "шахед". Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
За його словами, Україна активно розвиває протиповітряну оборону шляхом збільшення кількості систем з високотехнологічним обладнанням.
"Мобільні вогневі групи, які мають на озброєнні кулемети, автоматичні гармати, ми їх оснащуємо прицілами з елементами штучного інтелекту", — сказав головком.
Також Сирський заявив, що добре себе зарекомендувала армійська авіація.
"Гелікоптери, які мають кулеметне озброєння, показують велику ефективність. З серпня минулого року по серпень цього року вони збили понад 3200 дронів типу "шахед" – це разючі цифри. Ми використовуємо легкомоторну авіацію. У нас є плани з подальшого нарощування її використання у складі армійської авіації. Ми використовуємо, звичайно, зенітно-ракетні війська", — сказав він.
За словами головкома, перспективним напрямком розвитку є дрони-перехоплювачі.
"Тут у нас багато розробок, які можуть спокійно конкурувати з такими відомими фірмами, як Merops. Наші розробки мають характеристики не гірші, а іноді навіть і кращі", — заявив Сирський.
Війська РФ атакували СумДУ ракетою та дронами
У Сумському державному університеті згорів корпус та вибиті вікна у 14-поверховій будівлі навчального закладу. Армія РФ атакувала ВНЗ увечері 17 та в ніч проти 18 серпня. Обійшлося без загиблих. Яке майно пошкоджене та що працівники будуть робити далі — у репортажі Діани Крахматової.
"Транспортування нафти до країни припинено": Сійярто звинуватив Україну в атаці на нафтопровід, що веде до Угорщини
Очільник МЗС Угорщини Сійярто звинуватив Україну в «атаці на нафтопровід», що начебто призвело до припинення постачання нафти до його країни. Про це він написав у Facebook.
Міністр закордонних справ України відреагував на заяву Сійярто й сказав, що «Росія, а не Україна розпочала цю війну і відмовляється її завершити». Він додав, що упродовж багатьох років Угорщині казали, що Москва є ненадійним партнером
У Харкові внаслідок влучання загинула родина
Ймовірно, у Харкові внаслідок влучання загинула ціла родина — мати, батько, півторарічна дівчинка, 16-річний хлопець та їхня бабуся, повідомив попередні дані начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.
Нині спорідненість загиблих встановлюють за допомоги ДНК-експертизи
Німеччина не розміщуватиме військовий контингент в Україні — очільник МЗС
Німеччина не розміщуватиме військовий контингент в Україні й має намір, відповідно до чинних домовленостей, "зосередитися на території НАТО".
Таку заяву в подкасті Table Mediа зробив міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль, передає DW.
"Бундесвер уже розмістив бригаду в Литві. Додаткове розміщення німецьких солдатів в Україні, ймовірно, стало б для нас занадто великим навантаженням", — сказав міністр. Проте, за його словами, Німеччина повинна відігравати важливу роль у можливому забезпеченні миру в Україні.
"Україні потрібні гарантії безпеки. США дали зрозуміти, що готові на це. Тепер треба подивитися, що можна реалізувати спільно з європейцями", — сказав Вадефуль.
До можливих переговорів про мирне врегулювання в Україні голова МЗС Німеччини ставиться "з обережним оптимізмом".
За його оцінкою, "є шанс, що вестиметься серйозна розмова про завершення воєнних дій, а потім — про мир". Саме з огляду на такі очікування канцлер ФРН Фрідріх Мерц їде до Вашингтона 18 серпня разом із президентом України Володимиром Зеленським.
Вадефуль зазначив, що Мерц не поїхав би, якби не мав очікування, що можливість домовитися про перемир’я в Україні існує.
Сили ППО вночі знешкодили 88 російських дронів
У ніч на 18 серпня (із 21:00 17 серпня) Росія атакувала Україну чотирма балістичними ракетами Іскандер-М, а також 140 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО знешкодили 88 російських дронів.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Балістикою росіяни били з Таганрога, Міллерово, Курська, дрони запусткали із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, РФ, Чауда, ТОТ Криму.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 88 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни", — йдеться у повідомленні.
Зафіксовано влучання ворожих ракет та ударних БпЛА на 25 локаціях на Донеччині, Харківщині, Сумщині, Дніпропетровщині, Одещині та Київщині.
Армія РФ атакувала Запоріжжя: є поранені
Зранку, 18 серпня, армія РФ атакувала Запоріжжя. Четверо людей дістали поранень. Інформація про руйнування уточнюється.
Україна стане великим постачальником зброї у Європу після війни — посол США у НАТО
Посол США при НАТО Метью Вітакер вважає, що Україна після закінчення війни стане великим постачальником військової техніки до країн Європи.
Про це він сказав в етері телеканалу Fox News.
За словами Вітакера, слід задумуватися над відновленням України і про те, якою буде її економіка після війни вже сьогодні.
"Без сумнівів, Україна стане великим постачальником військової техніки до Європи на тлі збільшення її країнами видатків на оборону. Нагадаю, що країни-члени НАТО домовилися підвищити витрати на оборону до 5% свого ВВП", — сказав американський дипломат.
Він зазначив, що в Україну буде вливатися багато грошей, переважно з Європи, для допомоги у відновленні країни після завершення війни.
Кількість жертв у Харкові зросла до 4, з них двоє – діти
Рятувальники дістали з-під завалів пошкодженого росіянами будинку у Харкові ще одну загиблу людину, таким чином кількість жертв цього удару зросла до 4.
Про це повідомили мер міста Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram
На фронті за добу відбулося 182 боєзіткнення
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
За уточненою інформацією, вчора війська РФ завдали по території України чотирьох ракетних ударів чотирма ракетами та 80 авіаційних ударів, скинувши 152 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 5132 дронів-камікадзе та здійснили 5173 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 73 – з реактивних систем залпового вогню.
Росіяни завдавали авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Красний Хутір Чернігівської області, Ромашкове Сумської області; Новоданилівка, Залізничне, Новояковлівка Запорізької області; Ольгівка, Херсон, Дніпровське Херсонської області.
За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 10 районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника, три артилерійські засоби та три пункти управління військ РФ.
Через удар дронів РФ у передмісті Одеси загорілися будинок та заправка
Російська армія атакувала Одещину безпілотниками ввечері 17 серпня. Наслідки удару зафіксували в Одеському районі.
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
У передмісті Одеси загорівся обʼєкт паливно-енергетичної інфраструктури та двоповерхова будівля. Рятувальники оперативно ліквідували потужну пожежу. До гасіння залучили пожежний потяг Укрзалізниці.
За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає. Правоохоронці фіксують наслідки атаки.
Зустріч Трампа із Зеленським та лідерами ЄС: опубліковано розклад
Президент США Дональд Трамп в понеділок, 18 серпня, проведе зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та лідерами Європейського Союзу.
Про це свідчить розклад президента США, оприлюднений на Roll Call.
Згідно з розкладом, зустріч Трампа і Зеленського розпочнеться о 20:15 за київським часом, а багатостороння зустріч за участю лідерів ЄС — о 22:00.
Росія втратила ще 940 військових
За минулу добу Сили оборони України ліквідували та поранили 940 російських окупантів, загальні втрати ворога у війні становлять близько 1 мільйона 70 тисяч 890 осіб. Про це повідомили у Генштаб ЗСУ.
У Харкові збільшилася кількість постраждалих
У Харкові 18 людей звернулися по допомогу медиків після ударів РФ по Харкову, повідомили у пресслужби поліції Харківщини. Троє людей загинули. Правоохоронці кажуть, що на цей час відомо про пошкодження шести будинків та понад 15 автомобілів.
Рятувальники деблокували з-під завалів жінку, яка може бути матірʼю загиблої дитини, повідомив попередні дані керівник ОВА Олег Синєгубов. Напередодні з-під завалів дістали маленьку дитину, якій до двох років.
"Ніякого вступу України до НАТО" – Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що президент України може покласти край війні з Росією, "якщо захоче", але "Україна не вступатиме до НАТО" в рамках мирної угоди. Про це він повідомив у соцмережі Truth Social.
"Зеленський може миттєво припинити війну з Росією, якщо захоче, або ж може продовжувати воювати. Някого повернення Криму, який Обама віддав (12 років тому без жодного пострілу) і ніякого вступу України до НАТО. Деякіречі ніколи не змінюються", — написав Трамп.
Американський лідер також анонсував зустріч з президент України Володимир Зеленський за участю європейських партнерів у Білому Домі.
Зеленський прибув до Вашингтона
Президент Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами. Він подякував за запрошення та наголосив, що мета України та її партнерів "швидко та надійно" завершити війну.
"І мир має бути тривалим. Не так, як це було роки тому, коли Україну змусили віддати Крим і частину нашого Сходу", — зазначив президент.
Зеленський навів приклади минулих років, коли Україну "змусили віддати Крим і частину Донбасу", та про те, що "безпекові гарантії" 1994 року не спрацювали.
У Харкові деблокують людей з-під завалів
У Харкові внаслідок влучання в Індустріальному районі зайнялася пожежа у багатоповерхівці. У житловий будинок в Індустріальному районі Харкова було п'ять влучань, розповів Суспільному директор міського департаменту надзвичайних ситуацій Богдан Гладких.
Є руйнування перекриттів та обвали. Гладких каже, що на цей час відомо про 17 постраждалих, дві людини загинули, серед них — дитина, якій один рік, її дістали з-під завалів. Посадовець зазначає, що під завалами ще можуть перебувати люди.
Внаслідок атаки РФ на Харків є загиблий та постраждалі
Внаслідок удару РФ по Харкову попередньо відомо про одного загиблого, ще 15 людей постраждали – серед них двоє дітей, повідомив міський голова Ігор Терехов.
Війська РФ атакували Харків безпілотниками
Російські війська атакували Харків "Шахедами" в Індустріальному районі міста, повідомив міський голова Ігор Терехов. Один із ударів зафіксовано по багатоповерховому житловому будинку. Інформація щодо наслідків та постраждалих уточнюється.
У Харкові знову чутно вибухи
У Харкові знову пролунали вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Армія РФ атакувала Суми дронами
У ніч на 18 серпня російські військові вдарили по цивільній інфраструктурі Сум попередньо чотирма БпЛА, повідомив начальник ОВА Олег Григоров.
Внаслідок влучань виникла пожежа, горить нежитлова будівля. Попередньо без загиблих, інформація щодо постраждалих уточнюється.
У Харкові пролунав вибух
У Харкові було чутно вибух, інформують кореспонденти Суспільного.
У Харкові внаслідок атаки РФ 11 людей постраждали
У Харкові внаслідок ракетного удару РФ кількість постраждалих збільшилась до 11 людей, повідомив міський голова Ігор Терехов.
Пошкоджень внаслідок удару РФ зазнали близько 15 багатоповерхівок, проінформував Суспільному керівник міського департаменту надзвичайних ситуацій Богдан Гладких.
У Сумах було чутно вибухи
У Сумах пролунала серія вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного.