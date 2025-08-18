На Лиманському напрямку російські війська почали більше використовувати дрони, зокрема на оптоволокні

Про це в етері "Суспільне.Студія" розповів начальник відділу комунікації 3 штурмової бригади з позивним "Акробат".

"Тримаємо оборону й знищуємо особовий склад ворога та його техніку. З боку російських військ можна спостерігати те, що можна спостерігати унеможливлення просування саме піхотою, піхотою на техніці, вони дедалі більше починають використовувати ще збільшену кількість дронів, в тому числі дронів на оптоволокні, ми спостерігаємо певне підвищення кількості застосування. Дрони типу "Молнія", які здебільшого застосовувалися для ураження логістики більш глибоких ударів, то зараз вони використовуються армією РФ, в тому числі на лінії розмежування, що доволі нетипово", — каже начальник відділу комунікації 3 штурмової бригади з позивним "Акробат".

За його словами, ці російські дрони українські війська знищують.