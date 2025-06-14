Двоє британців отримали тюремні строки за крадіжку унітазу з 18-каратного золота.

Про це пише ВВС.

Суд в Оксфорді засудив 40-річного чоловіка, якого вважають головним фігурантом справи, до чотирьох років ув’язнення. Ще один, 39-річний підсудний, отримав два роки й три місяці позбавлення волі.

Засуджені за викрадення золотого унітазу у Британії. Фото поліції долини Темзи

Доля знаменитого унітазу під назвою "Америка", викраденого з будинку, де народився Вінстон Черчилль, досі повністю не з’ясована.

"America більше ніколи не бачили", — сказав суддя під час оголошення вироку.

40-річний обвинувачений, найімовірніше, саме той, хто у вересні 2019 року від’єднав унітаз від труб за допомогою кувалди.

Місце злочину. Бленгеймський палац

Золотий унітаз, повністю придатний до використання, мав страховий внесок у розмірі 4,75 мільйона фунтів стерлінгів (близько 5,64 мільйона євро). Його створив італійський художник Мауріціо Каттелан, і він був головним експонатом виставки в маєтку Бленгайм у графстві Оксфордшир — саме там 30 листопада 1874 року народився майбутній прем’єр-міністр та нобелівський лауреат Вінстон Черчилль.

Золотий унітаз. Бленгеймський палац

Унітаз був розміщений напроти кімнати, де народився Черчилль. Відвідувачі могли ним скористатися — але не довше ніж три хвилини, щоб уникнути черг. Ще у 2016 році "Америка" експонувалася в Музеї Гуггенгайма в Нью-Йорку.

Знайти викрадений унітаз так і не вдалося. За даними слідства, його розпиляли або переплавили.

Про скульптуру "Америка"

Вага унітаза "Америка" становила 98 кілограмів, страхову ціну твору мистецтва оцінювали у близько 6 млн доларів. Вартість самого золота, використаного Кателаном, станом на 2019 рік сягала 3,4 млн доларів.

Скульптура "Америка" має 18 каратів золота та є алюзією на надмірності артринку. Вона також ілюструє американську мрію крізь розкіш, яка не доступна всім. Врешті, ця скульптура є функціональною, що спонукає роздумувати про неможливість відторгнення фізичної природи людства.