Британець Вішвашкумар Рамеш, єдиний, хто вижив в авіакатастрофі Air India 12 червня в Ахмедабаді, Індія, розповів, що йому вдалося вибратися з-під уламків через зламаний аварійний люк.

Про це він розповів індійському державному ЗМІ DD News, повідомляє ВВС Україна.

Чоловік сидів на місці 11A рейсу Boeing 787 біля аварійного виходу та зумів втекти через зламаний люк.

"Я зміг відстебнути ремінь безпеки, проштовхнутися ногами через цей отвір і виповзти", – сказав Рамеш.

Він розповів, що за момент після зльоту світло всередині літака "почало мерехтіти" і протягом п'яти-десяти секунд було відчуття, ніби літак "застряг у повітрі".

"Вогні почали мерехтіти зеленим і білим... раптово (літак) врізався в будівлю та вибухнув", — сказав чоловік.

Boeing 787-8 Dreamliner врізався в будівлю, яку використовували як гуртожиток для студентів медичного коледжу та цивільної лікарні Бірамджі Джіджібхой.

Але, за словами Рамеша, частина літака, в якій він сидів, впала на землю і не торкнулася будівлі.

"Я побачив отвір біля зламаних дверей салону і спробував вибратися через нього, і мені це вдалося. Ніхто не зміг вибратися з протилежного боку, тому що та частина літака врізалася в стіну", — сказав він.

На відео, яке поширювали в соцмережах, видно, як Рамеш йде до машини швидкої допомоги на тлі диму.

Чоловік розповів, що не може повірити, що вибрався з-під уламків живим.

"Я бачив, як люди вмирали на моїх очах — стюардеси та двоє людей поруч. На мить мені здалося, що я теж помру, але коли я розплющив очі та озирнувся, я зрозумів, що живий. Я досі не можу повірити, як я вижив. Я виповз з-під уламків", — сказав Рамеш.

Доктор Дхавал Гаметі, який лікує Рамеша, сказав, що пасажир був "дезорієнтований, з численними травмами по всьому тілу", але, схоже, "його життю нічого не загрожує".

Вішвашкумар Рамеш, бізнесмен, який народився в Індії, але живе у Великій Британії з 2003 року, має дружину та чотирирічного сина.

Брат Рамеша, Аджай, також був на борту літака.

Що відомо про авіакатастрофу в Ахмедабаді

12 червня літак Boeing 787 вилетів з аеропорту Ахмедабада до Лондона. Проте, не набравши висоту — розбився поблизу житлових приміщень медичного коледжу.

На борту перебували 242 людини. Це 169 громадян Індії, 53 громадянина Великої Британії, сім португальців та один канадець. Серед загиблих — колишній двічі головний міністр індійського штату Гуджарат — Віджай Рупані. Згодом стало відомо, що одна людина вижила — Рамеш Вішвашкумар, який є громадянином Великої Британії

Щонайменше 50 студентів медичного коледжу Ахмадабада госпіталізували після падіння пасажирського літака на студмістечко, двоє — у критичному стані.

За інформацією поліції, загалом через авіакатастрофу загинули щонайменше 290 людей.