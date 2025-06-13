Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що Україна зацікавлена в змістовних переговорах з російською стороною на рівні президентів задля досягнення перемир'я та зупинення вогню.

Про це глава української дипломатії сказав 13 травня у Празі, відповідаючи на запитання кореспондента Радіо Свобода про те, чи буде третій раунд прямих переговорів між Києвом та Москвою у Туреччині.

“Ми потребуємо таких перемовин, де ухвалюються рішення, де вирішуються питання. Зараз ми бачимо, що останній раунд зустрічей, який відбувся в Стамбулі, звівся фактично до обговорення обміну. Тому ми зацікавлені в зустрічі на рівні президентів. І ми готові до такої зустрічі", — зазначив очільник МЗС.

Сибіга зауважив, що на попередніх раундах перемовин українська делегація продемонструвала конструктивність та прагнення миру, тоді як Росія — висувала лише ультиматуми.

“На жаль, ми побачили повну неадекватність російської сторони, що проявилося в тому документі, який вони передали. Це повна неадекватність. Вони не змінили риторику ультиматумів. Вони вимагають від нас капітуляції”, — додав Сибіга.

Міністр закликав міжнародну спільноту посилити санкції проти РФ, аби "примусити їх до миру". А також висловив сподівання, що саміт "Групи семи" (G7), який відбудеться з 15 до 17 червня в Канаді, допоможе прийняти відповідні рішення щодо нових санкцій та "сильних рішень щодо заморожених активів".

Другий раунд переговорів у Стамбулі та російський "меморандум"

2 червня українська та російська делегації за посередництва влади Туреччини провели другий раунд перемовин у Стамбулі. За його підсумками сторони домовились про обміни полоненими, а також репатріацію 6 тисяч тіл загиблих військових.

Також російська сторона передала Україні так званий "меморандум", який зокрема містить бачення РФ щодо мирного врегулювання та умови для припинення вогню. За текстом росіяни вимагають: