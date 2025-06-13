Армія Ізраїлю заявила, що під час атаки на Іран в ніч на 13 червня вони нібито знищили командувачів безпілотних сил та протиповітряної оборони Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).

Про це йдеться у заяві на сайті армії Ізраїлю.

У повідомленні йдеться про нібито ліквідацію Тахер-Пора — командувача безпілотних сил КВІР та Дауда Шихіана — командувача протиповітряної оборони КВІР.

Пресслужба аятоли Алі Хаменеї — верховного лідера Ірану — заявила про загибель "кількох командирів та вчених" від атак Ізраїля по Ірану в ніч на 13 червня. Повідомлення опублікували у соцмережі X.

"Під час ворожих атак кілька командирів та вчених загинули мученицькою смертю. Дасть Бог, їхні наступники та колеги без зволікання продовжать виконувати свої обов'язки", — йдеться у повідомленні лідера Ірану.

Атака Ізраїлю на Іран

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану. Ізраїльські ВПС завдали ударів по десятках цілей на території Ірану, включно з об'єктами, що мають відношення до збагачення урану та іншими військовими об’єктами.

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що метою операції є "завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях". Він наголосив, що операція триватиме стільки, скільки буде потрібно, аж до повного виконання завдання.

Також 13 червня Іран запустив у бік території Ізраїлю понад 100 безпілотників у відповідь на ізраїльські удари по десятках цілей.

Крім того, після ізраїльської атаки низка країн закрили свій повітряний простір.