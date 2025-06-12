Угорщина та Словаччина виступлять проти плану Європейської комісії припинити закупівлі газу, нафти та ядерного палива у Росії на зустрічі міністрів енергетики ЄС 16 червня у Люксембурзі.

Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

Петер Сійярто провів розмову з главою МЗС Словаччини Юраєм Бланаром, під час якої вони скоординували позицію обох країн щодо ініціативи Єврокомісії.

"Ми погодилися, що не можемо змиритися з таким грубим порушенням нашого суверенітету. Формування національної енергетичної політики є питанням суверенітету, і ніхто ззовні не може в нього втручатися. Ми не готові обмінювати наші існуючі джерела енергії на дорожчі та більш невизначені джерела енергії заради Брюсселя чи Києва!", — написав Петер Сійярто у своєму Facebook.

Петер Сійярто також заявив, що припинення постачання російських нафти та газу нібито спричинить підвищення вартості комунальних послуг "для угорських сімей". А Єврокомісія нібито спрямує ці кошти на "продовження війни". У своїй заяві Сійярто не уточнив, що війну проти України розпочала саме Росія.

Раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна не підтримає новий, 18-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Російської Федерації, якщо не отримає від Єврокомісії чіткого плану щодо енергетичної безпеки.

За його словами, Словаччина нібито опиниться у кризовій ситуації в разі повного припинення постачання газу, нафти та ядерного палива з Росії.

У Єврокомісії повідомили, що обговорять із представниками Словаччини "занепокоєння" уряду щодо можливих проблем через зупинку постачання в ЄС російських енергоносіїв.

10 червня у ЄС оголосили про підготовку нового пакета санкцій проти Росії. До нього внесуть: Північні потоки 1 і 2, додаткові компанії, які займаються видобутком та експортом нафти, Росатом з усім топменеджментом і судна тіньового флоту Росії, які перевозять нафту.