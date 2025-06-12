У США з 6 червня тривають протести проти масових арештів мігрантів та рішення Трампа направити нацгвардію та морських піхотинців до Лос-Анджелеса, де почались заворушення. Поліція заарештувала сотні людей, у центрі Лос-Анджелесі запровадили комендантську годину. Протести поширились і на низку інших міст США.
До Лос-Анджелеса направили 700 морських піхотинців та 4 тисячі нацгвардійців — військовим дозволили затримувати протестантів до прибуття поліції.
Тим часом суддя тимчасово призупинив розгортання Національної гвардії адміністрації Трампа в Лос-Анджелесі, постановивши, що федеральний уряд не має повноважень використовувати Національну гвардію Каліфорнії.
Адміністрація Трампа подала апеляцію. Згодом федеральний апеляційний суд дозволив Трампу зберегти розгортання військ до наступного судового засідання 20 червня.
Суспільне стежить за перебігом протестів у США та збирає головне у текстовому онлайні.
Морські піхотинці затримали людину під час протестів у Лос-Анджелесі
У Лос-Анджелесі вперше зафіксовано затримання цивільної особи військовослужбовцями США — морпіхами, розгорнутими за наказом президента Дональда Трампа на тлі масових протестів проти імміграційних рейдів.
Про це повідомляє Reuters.
У мережі оприлюднили відео з місця події.
Інцидент стався 13 червня біля федеральної будівлі на Вілширі. На кадрах видно, як морські піхотинці затримують людину, зв'язують їй руки пластиковими стяжками й передають цивільним представникам Міністерства внутрішньої безпеки США.
У Збройних силах США підтвердили факт затримання, пояснивши, що військові можуть тимчасово затримувати осіб, які становлять загрозу для федеральної власності або персоналу, до моменту передачі їх поліції.
"Будь-яке тимчасове затримання припиняється, щойно особу можна безпечно передати до рук правоохоронців", — заявив речник Північного командування США.
Наразі в Лос-Анджелесі перебувають 200 морпіхів та понад 2000 військових Нацгвардії, які охороняють федеральні об’єкти та підтримують імміграційні рейди. Очікується прибуття ще 500 морських піхотинців і 2000 нацгвардійців.
Військові не мають повноважень на арешти, однак їм дозволено супроводжувати агентів Імміграційної та митної служби і здійснювати затримання в разі загрози, поки ситуацію не візьме під контроль поліція.
За законом Posse Comitatus, залучення військових до цивільного правопорядку суворо обмежене. Проте адміністрація Трампа, за даними ЗМІ, може вдатися до Закону про повстання (Insurrection Act), що дозволяє армії напряму брати участь у діях правоохоронців усередині країни.
Шериф з Флориди виступив з погрозами протестувальникам
Шериф округу Бревард у Флориді Вейн Айві напередодні запланованих демонстрацій звернувся до протестувальників, заявивши, що "будь-хто, хто кине цеглину, запальну суміш або направить зброю на заступників шерифа, буде вбитий", передає NBC News.
У Лос-Анджелесі чергують морські піхотинці
Морські піхотинці вперше вийшли на службу на вулицях Лос-Анджелеса. Деякі з них зокрема чергують біля федеральних будівель, повідомляє ABC News.
49 людей заарештували після комендантської години у Лос-Анджелеса в четвер увечері
У Лос-Анджелесі минула третя ніч з комендантською годиною. Влада провела десятки арештів у центрі міста, повідомляє поліція Лос-Анджелеса.
Зокрема 33 людини заарештували за відмову розійтись, 13 — за порушення комендантської години.
Комендантська години діє в центрі Лос-Анджелеса з 20:00 до 6:00.
Апеляційний суд призупинив заборону на розгортання військ Нацгвардії в Лос-Анджелесі
Апеляційний суд США дозволив президенту Дональду Трампу зберегти розгортання військ Національної гвардії в Лос-Анджелесі на тлі протестів проти посилення імміграційного контролю, тимчасово призупинивши рішення суду нижчої інстанції, яке блокувало мобілізацію.
Про це пише Reuters.
Рішення Апеляційного суду 9-го округу США не означає, що суд зрештою погодиться з Трампом, але поки що залишає за президентом командування Гвардією до наступного засідання, яке відбудеться у вівторок, 17 червня.
35% американців схвалюють дії Трампа під час протестів у Лос-Анджелесі — опитування
35% респондентів заявили, що схвалюють дії Трампа під час протестів у Лос-Анджелесі. При цьому 50% учасників опитування висловили несхвалення реакції Трампа.
Про це свідчить опитування Reuters/Ipsos, яке завершилося у четвер, 12 червня
Водночас 46% респондентів в опитуванні Reuters/Ipsos вважають, що протестувальники, які виступають проти міграційної політики Трампа, зайшли занадто далеко, тоді як 38% не погодилися з цим твердженням.
Протести поширилися на інші міста США, включаючи Нью-Йорк, Чикаго, Вашингтон і Сан-Антоніо, штат Техас — усі вони мають великі громади іммігрантів і, як правило, голосують за демократів, а не за республіканців.
Опитування Reuters/Ipsos охопило 1136 американців по всій країні і має похибку близько 3 відсоткових пунктів.
Опитування показало широку підтримку посилення депортацій: 52% респондентів — включаючи одного з п’яти демократів і дев’ять із десяти республіканців — виступили за активізацію депортацій осіб, які перебувають у країні нелегально.
Водночас 49% респондентів вважають, що Трамп зайшов надто далеко із затриманнями іммігрантів, у той час як 40% вважають, що він діяв у межах допустимого.
Наступне слухання у справі Ньюсом проти Трампа відбудеться 20 червня
Наступне слухання у справі Ньюсом проти Трампа під керівництвом судді Брейєра відбудеться 20 червня о 10:00 ранку за місцевим часом, пише NBC News.
На слуханні адміністрація Трампа повинна "продемонструвати причину", чому Брейєр не повинен видавати попередню судову заборону — зараз це лише тимчасовий обмежувальний наказ.
Білий дім оскаржує рішення судді щодо Національної гвардії
Адміністрація Трампа подала апеляцію на рішення окружного судді США Чарльза Брейєра призупинити розгортання військ Національної гвардії Каліфорнії в Лос-Анджелесі, пише NBC News.
Губернатор Каліфорнії реагує на рішення суду
Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом відреагував на рішення федерального судді про те, що президент Дональд Трамп незаконно розгорнув Національну гвардію штату.
"Суд щойно підтвердив те, що ми всі знаємо: військові повинні бути на полі бою, а не на вулицях нашого міста", – написав Ньюсом у четвер у виданні X.
Він закликав президента "негайно припинити непотрібну мілітаризацію Лос-Анджелеса".
"Відмова від цього лише підтвердить ваші авторитарні схильності", – написав Ньюсом.
Раніше цього тижня Ньюсом подав до суду на Трампа та міністра оборони Піта Хегсета після того, як президент закликав тисячі військовослужбовців Національної гвардії Каліфорнії відреагувати на протести проти.
Окружний суддя США Чарльз Брейєр наказав президенту повернути контроль над військами до Каліфорнії.
Суддя призупинив військове розгортання адміністрації Трампа в Лос-Анджелесі
Федеральний суддя постановив, що президент Дональд Трамп незаконно використав тисячі бійців Національної гвардії Каліфорнії та зобов’язав повернути контроль над підрозділами штату, пише CNN.
Федеральний суддя США Чарльз Брейєр видав тимчасовий обмежувальний припис. Рішення стало перемогою для губернатора Каліфорнії Ґевіна Ньюсома, який подав до суду на Трампа та міністра оборони Піта Гегсета після того, як президент мобілізував гвардію у відповідь на протести в районі Лос-Анджелеса проти його жорсткої імміграційної політики.
«Його дії були незаконними — як через перевищення меж своєї законної компетенції, так і через порушення Десятого поправки до Конституції США. Отже, він має негайно повернути контроль над Національною гвардією Каліфорнії губернатору штату», — написав суддя у своєму 36-сторінковому рішенні.
Брейєр призупинив виконання рішення до полудня п’ятниці, щоб дати час на подання апеляції.
Міністерство юстиції вже подало повідомлення про намір оскаржити рішення.
Рішення судді щодо оскарження розміщення Національної гвардії очікується "дуже скоро"
Федеральний суддя заявив, що очікує дуже скоро винести рішення у справі, яку Каліфорнія подала проти розміщення Національної гвардії в Лос-Анджелесі за наказом адміністрації Трампа, пише NBC News.
Під час приблизно годинного слухання 12 червня суддя окружного суду США Чарльз Брейєр висловив скепсис щодо аргументів уряду, що розміщення гвардійців було здійснене відповідно до законодавства.
Генеральний прокурор Каліфорнії оскаржив це розміщення, вимагаючи тимчасової заборони, вказуючи на невиконання адміністрацією Трампа передбачених законом процедур, які дозволяють федеральне залучення Національної гвардії.
Суддя Брейєр допитував урядових юристів, чому меморандум про федералізацію було направлено через ад’ютанта штату, а не безпосередньо губернатору Ґевіну Ньюсому, як того вимагає закон, на який посилається адміністрація.
Коли адвокат Міністерства юстиції Бретт Шумейт заявив, що меморандум був "направлений належним чином", Брейєр уточнив, чи є інформування керівника апарату губернатора рівнозначним особистому повідомленню самого губернатора.
Шумейт відповів, що не сумнівається, що Ньюсом був "повністю обізнаний" із вмістом меморандуму адміністрації.
Під час слухання Шумейт спочатку заявив, що адміністрація відповідала трьом критеріям, передбаченим законом. Однак пізніше він заявив, що це питання не підлягає судовому розгляду.
Після уточнювальних запитань від Брейєра, Шумейт попросив суддю розглянути можливість винесення попередньої судової заборони замість тимчасового обмежувального припису, що дозволило б уряду негайно оскаржити рішення.
Комендантська година діє в Лос-Анджелесі вже третю ніч
Уже третю ніч поспіль у частині Лос-Анджелеса запроваджено комендантську годину з 20:00 до 6:00 ранку.
Обмеження охоплюють кілька кварталів у центрі міста.
Поліція повідомила, що минулої ночі затримала кількох осіб за порушення комендантської години.
Керівництво Мін'юсту США наказало прокурорам бути напоготові у вихідні
Керівництво Міністерства юстиції США видало директиву прокурорам по всій країні бути готовими до висунення звинувачень у вихідні у разі насильства або перешкоджання поліції під час протестів, запланованих у великих містах.
Про це йдеться у службовій записці для всіх 93 американських прокуратур, з якою ознайомився телеканал ABC News.
Помічник заступника генерального прокурора Аакаш Сінгх заявив, що федеральний уряд матиме "нульову толерантність" до актів "заворушень, мародерства, підпалів, знищення майна, нападів на офіцерів і перешкоджання зусиллям федеральної імміграційної служби".
Сенатора-демократа від Каліфорнії силою вивели з пресконференції міністерки внутрішньої безпеки США
Міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем у штаб-квартирі ФБР у Лос-Анджелесі провела брифінг щодо протестів, повідомляє CNN. Вона заявила, що "усіх нападників на правоохоронців" під час протестів притягнуть до відповідальності, та закликала мігрантів, які перебувають у США незаконно, до "самодепортації".
Вона також додала, що протестувальники нападали на правоохоронців, зокрема закидали камінням, цеглою та пляшками з запалювальною сумішшю.
Сенатор-демократ від Каліфорнії Алекс Паділья, присутній на пресконференції, намагався висловитися та викрикнути питання до міністерки, однак охорона силоміць вивела його. Під час цього він продовжував вигукувати коментарі щодо імміграційних репресій адміністрації та заяв міністерки.
Паділья раніше критикував дії президента Дональда Трампа у відповідь на нещодавні імміграційні протести в Південній Каліфорнії.
"Якщо Дональду Трампу зійде з рук розгортання Національної гвардії і морської піхоти в Лос-Анджелесі без чітких повноважень або обґрунтування, він на цьому не зупиниться. Це не просто напад на Лос-Анджелес — це пробне використання військових проти будь-якого американського міста, яке він обере", — писав Паділья.
Латиноамериканський кокус Конгресу закликає розслідувати примусове виведення Падільї з пресконференції.
"Це неприйнятно, і крапка. Ми вимагаємо повного розслідування і покарання для кожної посадової особи, причетної до цього нападу на чинного сенатора США", — йдеться в повідомленні іспаномовного кокусу Конгресу.
Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом опублікував фото Падільї в кайданках і написав: "Якщо вони можуть закувати сенатора США в кайданки за те, що він поставив запитання, уявіть, що вони зроблять з вами".
Водночас представниця Міністерства внутрішньої безпеки розкритикувалла сенатора Паділью.
"Сенатор Паділья обрав політичний театр і перервав пресконференцію, не представившись і не вдягнувши свій сенатський значок безпеки, коли він кинувся на міністерку Ноем. Пану Падільї неодноразово наказували відійти, але він не підкорився неодноразовим командам офіцерів", — заявила Тріша Маклафлін, помічниця міністерки внутрішніх справ.
"Секретна служба США вважала його нападником, і офіцери діяли належним чином", — додала вона.
Губернатор Флориди заявив, що водіїв не будуть карати, якщо ті збиватимуть протестувальників
Губернатор штату Флорида Рон Десантіс запевнив водіїв у своєму штаті, що їх не будуть притягувати до відповідальності, якщо вони збиватимуть протестувальників, які блокують проїжджу частину.
"Якщо ви їдете однією з таких вулиць, а натовп оточує вашу машину і погрожує вам, ви маєте право втекти заради своєї безпеки, і якщо ви їдете і збиваєте когось з цих людей, це їхня провина", — сказав Десантіс, пише The Hill.
"Ви не повинні сидіти і бути легкою здобиччю, дозволяючи натовпу витягати вас з машини і тягнути вулицями. Ви маєте право захищати себе у Флориді", — додав він.
Від початку протестів у суботу заарештували майже 500 людей — поліція
За вечір середи, 11 червня, у Лос-Анджелесі заарештували 81 людину: 71 — за відмову розійтися, сім — за порушення комендантської години, двох — за напад на поліцейського з використанням летальної зброї та одну — за опір поліцейському, повідомляє ABC News з посиланням на поліцію Лос-Анджелеса.
За даними поліції, з суботи в Лос-Анджелесі заарештували майже 500 людей.
Губернатор Техасу відправляє 5 тисяч нацгвардійців та 2 тисячі поліцейських на протести у штаті
Губернатор Техасу Грег Ебботт оголосив, що розпорядився відправити щонайменше 5 тисяч військових Нацгвардії та 2 тисячі поліцейських Департаменту громадської безпеки Техасу для "підтримання порядку" під час протестів у штаті.
"Техас не потерпить беззаконня, яке ми бачили в Лос-Анджелесі", — написав Еббот.
Він додав: "Будь-кого, хто пошкодить майно або завдасть шкоди людині, буде заарештовано. Не зачіпайте Техас".
700 морпіхів готові до розгортання в Лос-Анджелесі
700 морських піхотинців, мобілізованих в район Лос-Анджелеса, завершили підготовку і будуть розгорнуті там протягом найближчих 48 годин, повідомило Північне командування Збройних сил США ввечері 11 червня (за місцевим часом).
"Коли батальйон був викликаний для виконання цієї місії, він пройшов додаткову підготовку, специфічну для цієї місії. Ця підготовка включала деескалацію, контроль натовпу та розуміння Постійних правил застосування сили", – йдеться в повідомленні.
Ці правила регулюють застосування сили військовим персоналом під час місій з підтримки правопорядку всередині США. Північне командування зазначає, що самі сили "не виконують функції цивільного правопорядку".
Морські піхотинці мають підсилити 4 тисячі військовослужбовців Національної гвардії, яких залучили до служби та допомоги співробітникам Служби імміграції й митного контролю (ICE) у Лос-Анджелесі.