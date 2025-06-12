Морські піхотинці затримали людину під час протестів у Лос-Анджелесі

У Лос-Анджелесі вперше зафіксовано затримання цивільної особи військовослужбовцями США — морпіхами, розгорнутими за наказом президента Дональда Трампа на тлі масових протестів проти імміграційних рейдів.

Про це повідомляє Reuters.

У мережі оприлюднили відео з місця події.

Інцидент стався 13 червня біля федеральної будівлі на Вілширі. На кадрах видно, як морські піхотинці затримують людину, зв'язують їй руки пластиковими стяжками й передають цивільним представникам Міністерства внутрішньої безпеки США.

У Збройних силах США підтвердили факт затримання, пояснивши, що військові можуть тимчасово затримувати осіб, які становлять загрозу для федеральної власності або персоналу, до моменту передачі їх поліції.

"Будь-яке тимчасове затримання припиняється, щойно особу можна безпечно передати до рук правоохоронців", — заявив речник Північного командування США.

Наразі в Лос-Анджелесі перебувають 200 морпіхів та понад 2000 військових Нацгвардії, які охороняють федеральні об’єкти та підтримують імміграційні рейди. Очікується прибуття ще 500 морських піхотинців і 2000 нацгвардійців.

Військові не мають повноважень на арешти, однак їм дозволено супроводжувати агентів Імміграційної та митної служби і здійснювати затримання в разі загрози, поки ситуацію не візьме під контроль поліція.

За законом Posse Comitatus, залучення військових до цивільного правопорядку суворо обмежене. Проте адміністрація Трампа, за даними ЗМІ, може вдатися до Закону про повстання (Insurrection Act), що дозволяє армії напряму брати участь у діях правоохоронців усередині країни.