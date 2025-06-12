У Національному банку України заявили, що зафіксували шахрайську кіберкампанію з розсилання листів зі шкідливими вкладеннями, що імітують офіційне повідомлення від регулятора.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Там розповіли, що шахраї під час розсилки в темі листа та назві доданого файлу імітують ніби вони є представниками Нацбанку.

"Зловмисники надсилають листи з різних електронних адрес, але в підписі зазначають фейковий e-mail: [email protected], схожий на офіційний домен Національного банку України. Не завантажуйте файли, додані до таких листів, а також не переходьте за доданими посиланнями", — наголосили у пресслужбі регулятора.

Там додали, що працівники НБУ для електронного листування працівники використовують виключно офіційну корпоративну пошту, яка містить домен @bank.gov.ua.

У березні у коментарі Суспільному фахівець команди CERT-UA Євген Бриксін розповідав, що від початку 2025 року було зафіксовано понад тисячу кібератак російських хакерів на українські структури.