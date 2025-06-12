З січня 2024 року проєкт Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими "Хочу найти" отримав 100 324 звернення щодо зниклих безвісти військовослужбовців армії РФ від їхніх родин.

Про це у телеграм-каналі повідомив Коордштаб.

У відомстві зазначають, що реальна кількість зниклих безвісти російських військових значно більша. Від початку повномасштабної війни влада РФ ігнорує втрати та велику кількість зниклих безвісти серед своїх військовослужбовців, тож їхні родичі змушені самі розшукувати рідних через проєкт "Хочу найти".

Зокрема, у травні 2025 року до проєкту надійшла рекордна за весь час кількість заявок — 12 320.

Також у Коордштабі нагадали, що отримана в межах проєкту інформація дає родичам можливість підтвердити статус полоненого або загиблого та вимагати від влади РФ проведення обмінів.

"Від початку роботи "Хочу найти" у січні 2024 року було підтверджено перебування 2 415 російських військових в українському полоні, з яких 1 126 вже обміняно на українських Захисників. В цілому ж, в Україні у полоні перебуває значно більше російських військових, але не всі рідні військовополонених знають про проєкт і залишили заявки на пошук", — повідомили у Координаційному штабі.

Де зафіксовано найбільшу кількість зниклих безвісти військовослужбовцій РФ

Найбільше зниклих безвісти російських військових зафіксовано в Покровському районі Донецької області — 16 510 заявок. Від початку року кількість зниклих тут зросла на 68%. Друге місце посідає Бахмутський район із 8 801 зверненням.

"Аналіз звернень до проєкту засвідчив стрімке зростання кількості зниклих безвісти у більшості підрозділів ЗС РФ. Лідером за кількістю розшукуваних є 15-та окрема мотострілецька бригада (в/ч 90600) — 2 277 зниклих безвісти. Із 20 підрозділів-лідерів за кількістю зниклих, 17 — мотострілецькі, які командування армії-агресора найчастіше кидає на "м’ясні" штурми", — йдеться у повідомлені.

26% усіх заявок до проєкту “Хочу найти” стосуються військових віком до 30 років. Наймолодшому — лише 18, а найстаршому — 67 років.

"Хочу найти" – це окремий проєкт Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, запущений у січні 2024 року задля сприяння проведенню обмінів військовополонених та загиблих, шляхом інформування родин зниклих безвісти російських військових про їхній реальний статус.

За Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення станом на ранок 12 червня 2025 року армія РФ втратила на війні в Україні понад мільйон військових.