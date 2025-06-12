У ніч на 12 червня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали удару по важливому об’єкту воєнно-промислового комплексу РФ.

Про це повідомили у Генштабі.

Як повідомляє українське військове командування, вибухи зафіксовані на території Технопарку "Рєзоніт", у селищі Зубово Московської області. Там серійно виробляють і монтують друковані плати й електроніку, яка використовується при виготовленні високотехнологічного озброєння та техніки РФ.

Результати вогневого ураження уточнюються.

Російська влада повідомлення Генштабу ЗСУ не коментувала. Водночас у телеграм-каналі Міноборони Росії заявили, що цієї ночі ППО нібито знищила 52 українські безпілотники над трьома регіонами РФ і тимчасово окупованим Кримом.

Зокрема, 41 дрон нібито знищили над Бєлгородською областю, 6 – над Брянською, 3 – над Московською і 2 – над Кримом.