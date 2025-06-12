Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував втрати російського війська на війні проти України, які сягнули 1 мільйона, та заявив, що за понад три роки повномасштабного вторгнення РФ не досягла жодної стратегічної мети.

Про це глава української дипломатії написав у соцмережі Х.

"Сьогодні втрати Росії в Україні сягнули одного мільйона вбитих і поранених у бою. 1 000 000 втрачено даремно — Росія не досягла жодної стратегічної мети свого повномасштабного вторгнення. І не досягне", — йдеться у його дописі.

Міністр наголосив, що Україна не розпочинала цю війну і більше за всіх хоче її закінчення. Проте, за його словами, РФ перешкоджає мирним зусиллям, відкидає припинення вогню та зустріч лідерів, і робить усе, щоб її продовжувати.

"Тиск на агресора має бути посилений. Військове та політичне керівництво Росії має нести відповідальність за цю варварську та незаконну агресію. Усі російські злочинці, які скоїли злочини в Україні, мають постати перед правосуддям", — додав Сибіга.

За даними Генштабу ЗСУ станом на ранок 12 червня втрати російського війська на війні в Україні від початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року становлять 1000340 солдатів.

Зокрема за 2022 рік окупанти втратили 106720 військових (у середньому 340 осіб на добу), у 2023-му рік втрати армії РФ склали 253 290 осіб (у середньому 693 солдати на добу), за 2024 рік – 430790 солдатів (у середньому 1177 осіб на добу). У 2025 році, станом на 4 червня, втрати російського війська вже перевищили 200000 осіб. У середньому, в цьому році, росіяни втрачають 1286 солдати на добу.